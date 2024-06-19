CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

ДИТ Москвы: на портале mos.ru заработал новый сервис для держателей карты москвича

На портале mos.ru заработал новый сервис «Проверка статуса действующей̆ карты москвича». Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. С помощью сервиса можно узнать статус и срок действия карты, а если она недействительна – причину и дату прекращения её действия. Кроме того, на странице можно посмотреть информацию о сроке и форме получения транспортной льготы. Например, если горожанин выбрал денежный эквивалент вместо положенного ему бесплатного проезда, это будет отображаться в сервисе. А те, для кого карту москвича перевыпускают автоматически, смогут с помощью сервиса узнать о сроках и месте получения новой карты.

«Благодаря новому сервису пользоваться картой москвича будет еще удобнее. Раньше на портале mos.ru можно было только отслеживать статус изготовления карты и временного единого социального билета (ВЕСБ). С появлением еще одного сервиса «Проверка статуса действующей̆ карты москвича» жители могут оперативно получить полную информацию о своей карте. Больше нет необходимости звонить на горячую линию, чтобы уточнить срок действия транспортной льготы или причину прекращения действия карты москвича: достаточно зайти на портал mos.ru, ввести необходимые сведения, и все данные будут доступны онлайн в любое время суток», – сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно ввести серию и номер карты москвича, а также номер документа, удостоверяющего личность, который был указан при подаче заявления. После нажатия кнопки «Проверить» на экране пользователя отобразится полная информация о его карте москвича.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Wildberries объединяется с гигантом рекламы, чтобы создать цифровую мегаплатформу для «глобального Юга»

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024