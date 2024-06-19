МТС: Норильск стал самым дорогим городом России по стоимости аренды апартаментов в бизнес-командировках

ПАО «МТС» на основе совместного исследования сервисов МТС Travel и RealtyCalendar проанализировала стоимость аренды посуточного жилья в бизнес-командировках за последний год. Норильск занял первое место в рейтинге городов с самой дорогой арендой апартаментов для деловых путешественников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За последние 12 месяцев (по май 2024 г.) количество бронирований квартир и апартаментов для деловых путешествий в российских городах выросло на 78% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В то же время число бронирований в отелях увеличилось на 6%, а средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3400 руб. (+13% за год).

В лидеры по количеству бронирований апартаментов для бизнес-туристов попали крупные деловые и промышленные центры страны, где бизнес все чаще выбирает апартаменты для размещения в командировках. Самой дорогой для деловых путешественников оказалась аренда апартаментов в Норильске — в среднем 5300 руб. за ночь, а также в курортных Сочи (5300 руб.) и Адлере (5200 руб.), где цены подогревает высокий спрос на любое туристическое жилье. В топ городов по стоимости аренды апартаментов попали и другие курорты — Каспийск и Калининград, а также отдаленные северные и дальневосточные города — Надым, Южно-Сахалинск, Мирный и Владивосток. Замыкает список Нижний Новгород, который является одновременно одним из старейших деловых центров страны и одной из самых популярных туристических локаций.

Для сравнения: средний чек на посуточную аренду в Санкт-Петербурге — одном из самых популярных городов для внутреннего и делового туризма, — составил 4000 руб. за ночь. В популярной для путешественников Москве средний чек за ночь проживания в апартаментах немногим больше — 4500 руб., в Екатеринбурге — 3800 руб., в Новом Уренгое — 4200 руб., Новосибирске — 2900 руб.

Топ-10 городов по количеству бронирований апартаментов для командировок за 12 месяцев по июнь 2024 г.: Санкт-Петербург 10% (доля от всех заказов), 4000 руб. за ночь; Москва 9%, 4500 руб.; Екатеринбург 4%, 3800 руб.; Новый Уренгой 4%, 4200 руб.; Новосибирск 3%, 2900 руб.; Тюмень 3%, 3100 руб.; Казань 2%, 4300 руб.; Пермь 2%, 3100 руб.; Краснодар 2%, 3200 руб.; Нижний Новгород 2%, 4600 руб.