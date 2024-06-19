«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России

«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Раз в крупных городах России есть мотополиция, то, логично, что идея самокатной полиции также имеет место быть.

Безопасность наших пользователей и всех участников дорожного движения — превыше всего, поэтому «МТС Юрент» готов помочь самокатами для нового специализированного подразделения.