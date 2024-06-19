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МТС запустила сеть 4G на озере Чагытай в республике Тыва

ПАО «МТС» развернула сеть 4G на берегах озера Чагытай в Тандинском районе республики – в популярном месте пляжного и отдыха и рыбалки. Отдыхающие и предприниматели смогут оставаться на связи и пользоваться быстрым мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чагытай – самое большое и глубокое пресное озеро Тувы, расположенное в 100 километрах от Кызыла в предгорьях Танды. Сюда приезжают для спокойного отдыха, купания и рыбалки – в озере водится язь, щука, пелядь, лещ, карп. МТС первой из операторов развернула сеть 4G непосредственно на берегу водоема, где находятся турбазы. Уверенный сигнал также появился в детских лагерях, расположенных у подножья хребта Восточный Танну-Ола, таких как «Металлург», «Байлак», «Орленок», «Чагытай». С запуском сети 4G отдыхающие могут оставаться на связи с близкими, загружать фото и видео в соцсети, смотреть фильмы онлайн и т. д.

«Туристическая инфраструктура в одном из красивейших мест республики развивается. В прошлом году на озере завершили электрификацию зон отдыха, построили круглогодичные модульные гостевые дома, в этом сезоне оборудовали пляж. В ближайшем будущем по комплексному инвестиционному проекту на берегу Чагытая появится целый туристско-рекреационный кластер. МТС в свою очередь создает на озере инфраструктуру связи. Уже сейчас отдыхающие могут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости для связи с близкими и досуга, а бизнес – внедрять безналичную оплату и другие цифровые сервисы», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

В 2023 г. МТС первой из операторов запустила сеть 4G в других популярных местах пляжного отдыха республики – на озерах Дус-Холь и Хадын, также расположенных в Тандинском районе. Инфраструктура связи здесь полностью готова к высокому сезону.

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