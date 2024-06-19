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«Яндекс Маркет» запустил онлайн-пространство с 15 тысячами товаров российских дизайнеров

Покупателям «Яндекс Маркета» станет удобнее выбирать товары российских дизайнеров. Для этого «Маркет» собрал все коллекции от локальных брендов в одном разделе ― «Российские дизайнеры». Уже сейчас в нем представлено более 15 тыс. товаров, а до конца года сервис планирует расширить ассортимент еще в 2 раза.

Выбрать товары от локальных брендов покупатели могут в категории «Одежда» на вкладке «Российские дизайнеры». Там уже можно найти коллекции от более 100 популярных брендов: одежда от GATE31, Chaika, Top Top и belle you, сумки от ARNY PRAHT и ASKENT, украшения от RUSHEV и другие товары. При заказе одежды от российских дизайнеров пользователь сможет примерить товары в пункте выдачи заказов «Маркета», оплатить покупку полностью или по частям — в «Сплит», а также оформить быструю доставку по клику и бесплатно вернуть товары, если что-то не подошло. В будущем «Маркет» планирует добавлять в ассортимент не только базовые коллекции от российских брендов, но и эксклюзивные линейки, которые сервис будет создавать совместно с дизайнерами.

Разместить свои товары на новой онлайн-витрине могут компании, которые создают и развивают свои бренды в России, — это могут быть как начинающие дизайнеры, так и уже зарекомендовавшие себя бренды. «Маркет» планирует инвестировать средства в маркетинговую поддержку новой витрины, чтобы как можно больше покупателей сервиса смогли познакомиться с российскими дизайнерами, а бренды вышли на новую аудиторию и увеличили свои продажи. Чтобы разместить товары на маркетплейсе, владельцу или официальному представителю бренда нужно оставить заявку на сайте маркетплейса

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