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ДОМ.РФ поможет партнёрам Wildberries выбрать локации для пунктов выдачи заказов

ДОМ.РФ и компания Wildberries на форуме «Движение» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на улучшение условий работы партнёров крупнейшего в России маркетплейса с помощью цифровых сервисов института развития в жилищной сфере.

Используя Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС, наш.дом.рф) Wildberries будет в режиме реального времени информировать партнёров об объектах строительства и готовых домах по всей России, что позволит им выбирать оптимальные локации для открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и заранее планировать свои инвестиции.

«ЕИСЖС объединяет всю информацию о строящемся жилье в России. Сегодня в ней содержатся данные о строительстве 11 тыс. домов по всей стране, в том числе сроки ввода в эксплуатацию, фотографии динамики строительства, документы по объектам стройки и многое другое. Благодаря нашей совместной работе партнёры Wildberries будут иметь большой выбор точек для открытия своего бизнеса, а жители новостроек быстрее получат развитую инфраструктуру в своих жилых комплексах», – рассказал Александр Лукьянов, директор подразделения «Цифровизация жилищной сферы» ДОМ.РФ, и.о. генерального директора «Цифровые технологии» (группа ДОМ.РФ).

С помощью интеграции через цифровой сервис API ЕИСЖС от ДОМ.РФ Wildberries сможет получать достоверные и актуальные данные о застройщиках и объектах строительства, которые обновляются в системе ежедневно.

«Для нас это первая точка соприкосновения с ДОМ.РФ. Партнёрам станет намного удобнее искать места для открытия ПВЗ, они получат всю информацию об объекте, застройщике, включая фотографии. В дальнейшем мы планируем развивать наше сотрудничество в области создания дополнительных продуктов для наших партнёров, которые работают с Wildberries по партнёрским ПВЗ», – отметил Евгений Бусарев, директор по развитию Wildberries.

С компаниями, которые управляют коммерческой недвижимостью, а также субъектами среднего и малого бизнеса, активно взаимодействует Банк ДОМ.РФ. «Цифровые сервисы очевидно упрощают работу предпринимателей, открывая для них новые перспективы. На масштабирование возможностей МСБ нацелен и Банк ДОМ.РФ. Мы предоставляем своим клиентам полный спектр качественных услуг и удобных сервисов», – комментирует руководитель подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

erid:LjN8KE7HFРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

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