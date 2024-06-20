CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал 4G в Вихоревке

Для жителей Вихоревки в Братском районе Приангарья связисты «МегаФона» модернизировали сотовую связь четвертого поколения. В результате технических мероприятий более двадцати тысяч жителей города теперь могут передавать данные со своих устройств на интернет-скорости 20 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические работы проводились в локации, где в сеть выходит большое число пользователей. Инженеры развернули в центре города дополнительный слой LTE, работающий в среднечастотном диапазоне. Это позволило расширить емкость существующей базовой станции, равномерно распределить пользовательскую нагрузку на сеть и увеличить скорость мобильного интернета.

Вместе с тем абоненты в Вихоревке могут пользоваться цифровыми звонками в сети 4G. Технология VoLTE дает чистый звук во время разговора, а также позволяет, не прерывая беседы, выходить в интернет.

В зону телеком-объекта попадает одна из центральных улиц Вихоревки с наибольшим автомобильным трафиком, а также школы, в том числе спортивная, которые несмотря на лето остаются точкой притяжения для детей и подростков. Модернизация связи позволила абонентам активнее пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом. С начала каникул мобильный трафик в этой локации увеличился на 46% относительно 2023 г.

«Для подрастающего поколения высокие скорости мобильного интернета остаются главным критерием качества связи. Мы обновили телекоммуникационную сеть с учетом интернет-поведения пользователей. Это позволило большему числу абонентов одновременно выходить в сеть, чтобы смотреть видео, делиться тяжелыми файлами в мессенджерах», - сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Экс-директор Oracle в России стал коммерческим директором СУБД «Яндекса»

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Сбербанк создал «убийцу» сбежавшего из России сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024