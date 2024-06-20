Новосибирцы старше 55 лет стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов

На 15% больше новосибирцев старшего поколения стали заказывать продукты онлайн и попали в топ-10 городов по этому критерию. Сейчас эта категория пользователей занимает самую высокую долю среди всех возрастных групп. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав обезличенные данные в популярных сервисах доставки продуктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пандемия подстегнула высокий спрос на сервисы доставки продуктов. Удобство, экономия времени, а также уверенность в безопасности услуг делают их все более привлекательными для людей старшего поколения. Например, самую большую долю в таких сервисах занимает аудитория старше 55 лет, на которую приходится 28% от всех пользователей — это самый высокий показатель с 2020 г. По сравнению с прошлым годом доля увеличилась на 10 п.п.

Поколение в возрасте 45-54 также стали активнее пользоваться сервисами доставки продуктов. Их доля выросла на 5 п.п. и составляет 17,5%. Также значительную долю на рынке занимает возрастная группа 35-44 лет — 22%. Доля несовершеннолетних пользователей, напротив, сократилась на 3 п.п. по сравнению с 2023 г., а среди других возрастных категорий значительных изменений не наблюдается.

Общее количество покупок за январь - май 2023 г. к аналогичному периоду 2024 г. незначительно сократилось. Несмотря на это, средний чек заказов в мае 2024 г. стал на 15% выше, чем в мае 2023 г.

Согласно данным исследования, в топ-10 городов, где чаще пользуются сервисами доставки продуктов, входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара и Пермь.

Для исследования Big Data МТС анализировала данные таких сервисов доставки, как «Ашан», «Азбука Вкуса», «Лента», «Перекресток»/Vprok, «Пятерочка», «Самокат», «ВкусВилл», «Яндекс.Лавка», «Магнит».