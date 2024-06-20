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В Подмосковье новой онлайн-услугой для пенсионеров воспользовались более 440 раз

Услуга для жителей Московской области в возрасте 65 лет и старше доступна на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С марта 2024 г. семьи из неработающих пенсионеров старше 65 лет могут оформить ежемесячную денежную компенсацию полностью в электронном виде на портале госуслуг Московской области. Онлайн-услугой воспользовались уже более 440 раз», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка». Выплата предоставляется, если доход неработающего пенсионера в возрасте 65 лет и старше менее 18 тыс. руб. В таком случае государство производит доплату до этой суммы. При этом необходимо постоянно проживать в Подмосковье не менее 10 лет. Еще одно условие: пенсионер должен жить один или совместно с неработающими пенсионерами, например, супругом или супругой, детьми, родителями, братьями или сестрами.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Для удобства пользователей в карточку услуги добавлены подсказки, которые помогут корректно ввести все данные.

Ведомство рассмотрит заявку в течение семи рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

На портале госуслуг Московской области доступно более 370 услуг как для жителей, так и для бизнеса.

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