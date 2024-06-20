В приложениях «Яндекс Музыки» появилась новая история прослушиваний

Пользователи «Яндекс Музыки» теперь могут просматривать хронологию и источники прослушиваний, а также быстро возвращаться к трекам, которые случайно забыли добавить в свою коллекцию.

Новая история прослушиваний находится внутри раздела «Для вас», где появился блок «История». В ней отображаются не только треки, но и источники, из которых они воспроизводились. Например, из «Истории» можно быстро включить «Мою волну», перейти на страницу исполнителя, альбома или в коллекцию пользователя.

Пользователи могут быстро вернуться к интересным открытиям из «Моей волны», которые случайно не были добавлены в коллекцию. Теперь достаточно просмотреть список прослушанных треков за последние дни.