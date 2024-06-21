CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Аналитика Yota: российские туристы стали чаще ездить в Китай, чем в Египет

В 2024 г. россияне охладели к Египту и все чаще стали выбирать Китай. С января по май 2024 г. число туристов из России в КНР выросло более чем на четверть, что вывело эту страну в топ популярных зарубежных направлений 2024 г. При этом активно растет спрос и на экзотические варианты путешествий: Маврикий, Мальдивы и Марокко. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Лидерство среди самых востребованных заграничных направлений удерживает Турция. Более того, за пять месяцев число поездок в эту страну выросло еще на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Второе и третье место заняли Казахстан (-25% год к году) и Белоруссия (+10%).

Четвертую строчку занимают ОАЭ, где до начала лета 2024 г. наблюдается высокий туристический сезон. Однако за год интерес к Эмиратам снизился на 6%. Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР выросло на 26%, что позволило ему обогнать Египет и Таиланд — поток туристов в эти страны, напротив, снизился на 49% и 62% соответственно.

При этом россияне распробовали и другие дальние направления. В основном активнее всего растет интерес к странам Азии и Африки. Так, популярность Мальдив у туристов из России выросла в семь раз, Маврикия — в шесть раз, Японии — 2,4 раза, Марокко — 1,6 раза.

Несмотря на общее падение спроса на поездки в Европу (-11%), традиционно востребованные у туристов страны также демонстрируют положительную динамику. Например, число поездок во Францию выросло на 38%, Италию — на 19%, а Испанию — на 14%.

В заграничных поездках чаще всего россияне пользуются Telegram. По данным Yota, это приложение стало самым популярным в роуминге, сместив с первой строчки VK, а за год активность путешествующих абонентов в мессенджере выросла на 26%. Замыкает первую тройку YouTube. Кроме того, путешественники часто пользуются в роуминге музыкальными и картографическими сервисами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Европа провела крупнейшие учения по отражению кибератаки из вымышленных стран

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Главный мировой производитель HDD начал массово продавать подержанные «винчестеры» через интернет. По цене они почти как новые

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как скачать фотографии из зарубежных облачных хранилищ: инструкция для iCloud, Google Диска и других сервисов

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024