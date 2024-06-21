Девелопер «Железно» запускает в продажу цифровые финансовые активы

Компания «Железно» объявила о своей готовности к размещению дебютных цифровых финансовых активов на платформе «А-Токен». Об этом CNews сообщили представители «Железно».

Дебютный выпуск ЦФА «Железно» будет представлять собой аналог облигаций с фиксированным доходом в размере 20,5%. Выпуск первых цифровых активов от девелопера запланирован на 11 июля. Партнером дебютного выпуска выступит платформа «А-Токен».

Общий объем выпуска составит 200 млн руб., будет выпущено 40 тыс. штук. Номинальная стоимость одного актива составит пять тыс. руб. Срок обращения ЦФА – до 31 января 2025 г. По завершению этого срока инвестору возвращается начальная стоимость актива, при этом выплаты дохода происходят ежеквартально, исходя из предлагаемой ставки 20,5% годовых.

Каждый актив защищен блокчейном, а это означает, что все сделки полностью автоматизированы, а вся информация об активах и их владельцах хранится в защищенном распределенном реестре оператора информационной системы, который обеспечивает прозрачность и невозможность изменения данных.

«Мы видим большой потенциал в привлечении капитала с помощью различных инструментов на рынке ЦФА. Дебютный выпуск цифровых финансовых активов дает нам возможность протестировать систему и отладить работу на блокчейн-платформе, что позволит реализовать сценарий быстрого запуска новых масштабных проектов. Помимо прочего, для нас ЦФА – новый инструмент, который позволяет сократить сроки получения финансирования, диверсифицировать источники финансирования, а также выйти на публичный рынок заимствований. Уверена, что наши многочисленные партнеры и клиенты, как существующие, так и потенциальные, оценят возможность легко инвестировать в федерального девелопера, – сказала финансовый директор «Железно» Ольга Лазарева.