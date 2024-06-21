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Доходы разработчиков VK Mini Apps от рекламы выросли в шесть раз

В 2023 г. платформа VK Mini Apps запустила новую технологию для показа рекламы в мини-приложениях. Благодаря этому выросла вовлеченность пользователей в объявления и доходы разработчиков увеличились в щесть раз. Об этом CNews сообщили представители VK.

Обновленный формат отображения рекламы нативно встраивается в основной контент мини-приложений и позволяет получать больший отклик от аудитории. За счет повышения эффективности объявлений в I квартале 2024 г. рост суммарных выплат разработчикам составил 520% по сравнению с I кварталом 2023 г.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса «ВКонтакте»: «Открытая платформа VK Mini Apps совершенствует инструменты заработка для разработчиков и постоянно информирует авторов о способах и преимуществах подключения монетизации. За год количество проектов, зарабатывающих с помощью рекламы, выросло и на текущий момент составляет более 4200. Больше всего на статичных форматах зарабатывают виральные приложения, которые побуждают пользователей делиться контентом из сервисов у себя на странице или в личных сообщениях. Например, мини-приложения для общения, поздравлений, а также логические игры и развлечения».

Разработчики на платформе VK Mini Apps могут добавить рекламу в свое мини-приложение или игру с помощью библиотеки VK Bridge. Платформа предлагает наиболее эффективный дизайн объявлений: релевантный для аудитории и учитывающий интерфейс каждого сервиса «ВКонтакте». Владельцы сервисов могут настроить параметры отображения рекламы: расположение и размер объявления, формат кнопки закрытия. Рекламные объявления размещаются на всех платформах: в мобильных приложениях для Android и iOS, в мобильной и десктопной версиях «ВКонтакте».

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