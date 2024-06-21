«Сравни» первым среди финтех-компаний запустил сервис по подбору цифровых финансовых активов

Финансовый маркетплейс «Сравни» запустил новый ИТ-продукт — информационную витрину с цифровыми финансовыми активами (ЦФА, новые финансовые инструменты, основанные на технологии блокчейна; цифровые аналоги уже существующих финансовых инструментов: акций, облигаций, векселей, займов и прочих активов) от российских организаций, выпускающих ЦФА для развития и финансирования деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Новый сервис от «Сравни» позволит клиенту получить информацию об актуальных предложениях от разных операторов ЦФА: дата выпуска, дату выплат, ставку, а также информацию об эмитенте ЦФА. На данный момент подобная информация не собрана ни на одной платформе.

Сейчас на финансовом маркетплейсе собрана информация о более 30 состоявшихся или готовящихся к выпуску цифровых активов. Этот каталог будет постоянно пополняться.

Продолжение развития сервиса — возможность оформления ЦФА через разных операторов. Пользователь сможет выбрать оптимальный вариант инвестирования исходя из его персональных запросов. Алгоритм работы сайта и многоступенчатая система фильтров позволят быстро найти подходящий цифровой актив. Клиент «Сравни» сможет выбрать ЦФА по цене, виду ставки, наличию и периодичности выплат.

Чтобы воспользоваться сервисом, инвестору потребуется зарегистрироваться на сайте «Сравни». Для приобретения ЦФА достаточно иметь минимальную сумму в размере тысячи руб.: порог входа в ЦФА гораздо ниже, чем у других инвестиционных инструментов.

«Наша задача — предоставить клиентам максимальный набор инструментов для управления личными финансами и безопасного инвестирования. Новый сервис предоставит нашим клиентам доступ к современным цифровым активам, что позволит безопасно инвестировать средства. Теперь на нашей платформе можно получить информацию о проверенных активах, а в будущем оформить с удобством и исходя из предпочтений каждого пользователя» –– сказал генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов.

Финансовый маркетплейс предлагает высокую степень безопасности сделок. Сравни соблюдает требования по защите информации, в том числе защите персональных данных. Все сделки по ЦФА основаны на технологии блокчейн и смарт-контрактов. Это исключает мошеннические операции и другие недобросовестные практики.

В феврале 2024 г. рейтинговое агентство АКРА оценило максимальный объем рынка ЦФА на горизонте трех лет в 500 млрд руб. На конец 2023 г. объем рынка по находящимся в обращении выпускам составил 60 млрд руб.