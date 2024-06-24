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Более 1,5 млн жителей Кузбасса получили улучшенную связь «МегаФона»

Абонентам «МегаФона» в Кемеровской области стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом и цифровыми звонками как дома, так и на улице. Оператор модернизировал свою телеком-инфраструктуру, благодаря чему зона покрытия 4G в регионе увеличилась на 4%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» запустили дополнительный низкочастотный диапазон с радиусом охвата до 35 км, который позволил обеспечить широкую территорию покрытия и стабильную передачу сигнала даже внутри зданий. Улучшение качества связи почувствовали абоненты в жилых микрорайонах, бизнес‑центрах, медицинских, государственных и образовательных учреждениях, парках и остановках общественного транспорта, а также на спортивных объектах и автодорогах.

Технические работы проводились не только в крупных городах Кемеровской области, но и населенных пунктах в сельской местности. Многие из них относятся к категории малых, так как в них проживает менее 200 человек.

«Мы провели апгрейд базовых станций, расположенных более, чем в 50 локациях в регионе. Это первый этап запланированной в этом году модернизации оборудования, в результате которого нам удалось повысить качество мобильных услуг для полутора миллионов кузбассовцев и расширить покрытие LTE-сети в регионе на 4%. Учитывая географические особенности, рельеф и плотную многоэтажную застройку, которые затрудняют прохождение сигнала, это хороший показатель», – сказал директор «МегаФона» в Кемеровской области Иван Бувальцев.

Теперь абоненты могут пользоваться любыми цифровыми сервисами с более совершенным качеством сети – слушать музыку онлайн, фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение, звонить по видеосвязи, обмениваться файлами, общаться в соцсетях и мессенджерах и др.

Обновление телеком-инфраструктуры также расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

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