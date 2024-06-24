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Корпоративный мессенджер Compass теперь поддерживает перенос данных из Slack

До полного ухода Slack осталось меньше месяца. Основная сложность, с которой сталкивается большинство компаний – не только поиск подходящего сервиса, но и перенос переписок из рабочего пространства Slack. Чтобы сделать переход бизнеса более комфортным, разработчики корпоративного мессенджера Compass добавили возможность полностью импортировать данные из Slack. Об этом CNews сообщили представители Compass.

При попытке самостоятельно выгрузить данные из рабочего пространства Slack компании сталкиваются с несколькими сложностями. Одна из них – ограниченные возможности экспорта данных, которые зависят от тарифа. Так, например, пользователям тарифов Free и Pro доступен экспорт только открытых каналов. В остальных случаях поддержка Slack рассматривает запросы индивидуально, и, как правило, отказывает российским компаниям.

Также в ответ на обращения клиенты получают письма с рекомендациями воспользоваться плагинами из встроенного магазина сервиса. Однако данный метод не проверен вендором и не имеет ничего общего с экспортом данных всего рабочего пространства. Кроме того, переписки с сотрудниками, которые покинули рабочее пространство, не сохраняются.

Еще один важный фактор – далеко не все аналоги Slack на российском рынке поддерживают импорт данных из рабочих пространств зарубежного сервиса. Часто это один из основных критериев выбора сервиса на замену Slack.

Чтобы бизнес не потерял важную информацию и мог продолжить работу в быстром российском сервисе, разработчики корпоративного мессенджера Compass добавили возможность импорта данных из рабочих пространств Slack.

Специалисты Compass бесплатно возьмут на себя процесс экспорта данных – помогут выгрузить максимальное количество информации и перенесут ее в рабочее пространство Compass. В результате компании в кратчайшие сроки смогут продолжить работу и не потеряют переписки после окончательного ухода зарубежного сервиса.

«Наша задача – позаботиться о том, чтобы бизнес максимально быстро комфортно переехал из Slack в надежный корпоративный мессенджер. Поэтому мы бесплатно помогаем экспортировать все данные клиентов из Slack и добавили возможность импортировать информацию в мессенджер Compass. Это поможет не выпадать из контекста и эффективно работать с первого дня работы в новом сервисе», – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass.

Помимо бесплатного переноса данных, мессенджер Compass позволит до конца 2024 г. перейти из Slack со скидкой 30%.

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