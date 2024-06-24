Lamoda внедрила ML-модель предсказания брака товаров

Lamoda, ритейлер в сфере моды, красоты и лайфстайл, внедрила и развивает модель машинного обучения, которая предсказывает брак среди товаров. Данная модель в два раза увеличила скорость обработки возвратов после примерки покупателями. Об этом CNews сообщили представители Lamoda.

Все товары на складе, которые вернули клиенты, сначала проходят проверку через ML-модель. Она осуществляет ежедневный скоринг полученных позиций и присваивает один из трех статусов: с вещью все хорошо, она отправляется на хранение, попадает на витрину и продается дальше; с вещью возможны проблемы, необходима быстрая проверка специалистом склада; с вещью точно есть проблемы, она отправляется в службу качества для тщательной проверки специалистом.

Если состояние товара не позволяет его больше продавать, то он будет отправлен на благотворительные цели.

Модель предсказания брака на основе машинного обучения — это собственная разработка компании. Для создания и интегрирования модели было взято 20 млн строк исторических данных и учтено более 60 признаков о товаре и заказе — в том числе признаки, полученные от других ML-моделей.

«Мы в Lamoda большое внимание уделяем качеству товара и тому, какой опыт получают клиенты, взаимодействуя с нами на любом этапе покупки. Внедрение такой ML-модели позволяет нам еще тщательнее следить за браком товаров и влиять на то, купит ли человек эту вещь в следующий раз. Кроме этого мы экономим огромное количество человеческого ресурса на складе, — сказала Татьяна Умряева, управляющий директор по продукту Lamoda. — В наших планах продолжать совершенствовать модель и работать над увеличением точности прогнозов по браку».

По результатам предварительного аудита качество и точность проверки значительно увеличилось. До внедрения ML-модели дефекты одежды и обуви сотрудники определяли после ручной проверки каждой позиции.