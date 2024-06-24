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«Почта России» запустила сервис онлайн-переводов в Узбекистан

«Почта России» внедрила новую услугу для своих клиентов – срочные почтовые переводы в Узбекистан. Благодаря сервису PosTransfer денежные средства можно получить моментально в любом из 1000 отделений «Почты» Узбекистана, подключенных к сервису. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

В России клиенты «Почты» смогут отправить перевод более чем из 30 тыс. отделений. Для получения денег в отделении «Почты» Узбекистана необходимо всего лишь сообщить оператору номер перевода. Комиссия за услугу составляет 1% от суммы перевода.

«Уже 15 направлений переводов доступно клиентам «Почты», в том числе 10 – из мобильного приложения. Тем, кто регулярно переводит деньги за рубеж, важно экономить время и деньги. Наш сервис в отделениях – в шаговой доступности, в мобильном приложении – еще ближе. И на выгодных условиях», – отметил руководитель по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

Сервис PosTransfer позволяет выполнять мгновенные денежные переводы с возможностью выплаты в любом отделении страны назначения. В 2023 г. «Почта» уже запустила подобные переводы в Армению, Киргизию и Белоруссию. Максимальная сумма перевода составляет 300 тыс. руб.

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