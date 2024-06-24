Россияне стали чаще отдыхать на курорте в Саратовской области

В мае и июне число посетителей парка отдыха «Хвалынь» из других регионов увеличилось на 20% по сравнению с 2023 г. Наибольший интерес к парку путешественники проявили во время проведения одиннадцатой «Туриады». Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С 18 по 21 июня курорт на севере Саратовской области стал местом проведения ежегодного спортивно‑туристского лагеря. Продемонстрировать навыки в спортивных и творческих дисциплинах приехали участники из регионов Приволжья, Центрального федерального округа, а также других стран.

В период проведения соревнований дневной интернет‑трафик на территории горнолыжного комплекса вырос в три раза по сравнению со средними показателями месяца — зрители делились впечатлениями онлайн. Пик интернет-активности пришелся на 20 июня, когда проходили соревнования на средствах передвижения в личном зачете, пешеходные состязания в связках и командная эстафета на воде.

Участники и болельщики использовали 27% онлайн-трафика в VK — отправляли фото и видео с дистанций. 19% от всех данных было потрачено клиентами оператора на переписку и чтение новостей в Telegram. На запись и просмотр коротких видео в YouTube ушло 7% дата-трафика.

«В популярных туристических местах объем передачи данных растет на 15–30% каждый год. Мы улучшаем инфраструктуру, чтобы удовлетворить этот спрос и сделать пребывание туристов комфортнее. А перед проведением массовых мероприятий, таких как фестивали, концерты или спортивные соревнования, инженеры корректируют настройки оборудования. Это позволяет поддерживать высокий уровень сервисов для большего количества пользователей, которые находятся в одном месте», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

Напомним, в мае прошлого года оператор установил на горнолыжном курорте базовую станцию LTE дополнительно к существующим. Объект обеспечил уверенное 4G‑покрытие у подножия основного склона и передачу данных на скорости до 100 Мбит/с.