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«Тантор Лабс» представляет бесплатный инструмент для настройки баз данных

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о доступности на своем сайте бесплатного онлайнового инструмента PGconfigurator, предназначенного для автоматизации настройки критически важных параметров производительности баз данных PostgreSQL, включая Tantor DB. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

PGconfiguraqtor — бесплатный инструмент, который помогает администраторам баз данных и разработчикам упростить процесс конфигурации сервера PostgreSQL, предоставляя удобный интерфейс для изменения различных параметров. Возможности PGconfigurator позволяют автоматизировать процесс настройки PostgreSQL, предлагая оптимальные параметры конфигурации на основе характеристик системы и требований приложения, а также оптимизировать производительность благодаря анализу различных аспектов системы (например, ОЗУ, количество ядер CPU, тип нагрузки (OLAP, OLTP, 1C, Mixed)) и предоставлять готовые параметры.

На странице PGconfigurator необходимо ввести или выбрать из предложенных вариантов параметры системы, а затем указать формат конфигурационного файла. Он будет сформирован автоматически, и пользователь сможет скачать его. Для опытных пользователей имеется раздел расширенных параметров. В нем можно управлять репликацией, клиентскими соединениями, а также осуществлять тонкую настройку памяти.

«Мы стремимся дать нашим клиентам удобные инструменты для работы с базами данных. Выбор оптимальных параметров для наилучшей производительности — непростая задача, особенно для начинающих администраторов, но наш PGсonfigurator делает процесс настройки серверов PostgreSQL более эффективным, быстрым и надежным. Это бесплатный инструмент, доступный всем желающим, поэтому мы рассчитываем, что он будет популярен и востребован всем сообществом разработчиков и администраторов БД в России и за ее пределами», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».

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