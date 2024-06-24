CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Tele2 покрыла сетью «Солнце Москвы»

Tele2, российский оператор мобильной связи, обеспечил инфраструктурой многофункциональный комплекс «Солнце Москвы», состоящий из более двух десятков магазинов, ресторанов и культурно-развлекательных пространств. Связь от оператора также доступна на колесе обозрения и на всей территории парковой зоны. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 продолжает делать связь доступной в торгово-развлекательных центрах столицы и создавать телеком-инфраструктуру для обеспечения качественного и стабильного доступа в интернет. В июне 2024 года оператор улучшил покрытие в многофункциональном комплексе «Солнце Москвы» у станции метро ВДНХ. Теперь связь в помещении обеспечивает базовая станция из трех секторов в технологиях UMTS2100, LTE2100 и LTE2600, что дает голосовые услуги и интернет в сетях 3G и 4G в HD-качестве.

Помимо этого, клиенты Tele2 могут пользоваться интернетом внутри кабинок-капсул одноименного колеса обозрения – самого большого аттракциона в Европе – и на всей территории городского паркового пространства.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2: «Технический департамент Tele2 системно работает над улучшением покрытия на всех социально значимых объектах Москвы и области. В летний сезон жители столицы активно посещают парки и культурные пространства, а интернет дает им возможность в режиме реального времени делиться значимыми моментами с близкими. С обеспечением связи на «Солнце Москвы» мы расширяем зону покрытия и адаптируем нашу инфраструктуру к высокому уровню потребления телеком-услуг москвичами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Правительственный дата-центр гигантской страны атакован и заблокирован

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024