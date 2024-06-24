CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Московской области обновили услугу аттестации педагогических работников

«На региональном портале оптимизирована услуга аттестации педагогов. Если ранее учителя должны были каждые пять лет подтверждать свою категорию, то теперь исключен срок ее действия. Кроме того, через портал госуслуг Московской области можно аттестоваться на педагога-наставника и педагога-методиста. Такая возможность появилась у учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Наличие квалификационной категории является подтверждением высокого уровня профессионализма учителя. В Подмосковье можно получить следующие категории: первая, высшая, педагог-наставник, педагог-методист. Аттестация включает в себя оценку профессиональной деятельности учителя: качество преподавания, участие в педагогических конкурсах, успехи учеников на олимпиадах разного уровня, результаты выпускных экзаменов и т.д. За категорию педагоги получают надбавки к окладу.

Услуга «Аттестация педагогических работников» доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Подтверждение квалификации и документов об образовании» – «Квалификация специалистов». В онлайн-форме следует заполнить сведения о работе, рассказать об успехах в трудовой деятельности и прикрепить документы.

На заседании комиссия рассмотрит заявление и примет решение о результате аттестации.

Услуга предоставляется бесплатно. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Правительственный дата-центр гигантской страны атакован и заблокирован

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024