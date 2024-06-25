Beeline Cloud помог «Холодильник.ру» ускорить и масштабировать свою платформу

Beeline Cloud реализовал проект по модернизации и масштабированию ИТ-инфраструктуры онлайн-ритейлера бытовой техники и электроники «Холодильник.ру». С использованием платформы Kubernetes на базе Deckhouse от Flant в облаке Beeline Cloud, компания смогла значительно повысить производительность и надежность своих сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

«Холодильник.ру» стремился обеспечить высокую производительность и отказоустойчивость своей платформы, особенно в периоды пиковых нагрузок, таких как акции и распродажи. Для этого было решено перейти на платформу управления контейнерами, которая обеспечит гибкость, масштабируемость и надежность ИТ-инфраструктуры.

В результате обеспечена возможность автоматического масштабирования ресурсов в зависимости от текущих нагрузок, что позволило повысить устойчивость системы к сбоям и минимизировать время простоя. Время развертывания новых приложений сократилось на 30%, что позволило быстрее вводить новые функции и обновления. Использование платформы Deckhouse в Beeline Cloud снизило затраты на поддержку и управление ИТ-инфраструктурой, а интеграция современных инструментов безопасности обеспечила соответствие высоким стандартам защиты данных.

«Наши сервисы помогли «Холодильник.ру» не только улучшить производительность и надежность их платформы, но и значительно сократить время развертывания новых решений. Это очередной пример того, как современные облачные технологии могут трансформировать бизнес и повысить его эффективность», - отметил коммерческий директор Beeline Cloud Сергей Кондратьев.

«Работа с Beeline Cloud позволила не только улучшить производительность и надежность нашей платформы, но и значительно сократить время развертывания новых решений. Мы довольны результатами и уверены, что это сотрудничество будет продолжаться и дальше», - прокомментировал директор Департамента поддержки «Холодильник.ру» Дмитрий Максимов.