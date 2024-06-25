CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон»: в 2024 году особый интерес Сабантуй в Казани вызвал у гостей из Москвы, Уфы и Ульяновска

Погода не помешала тысячам зрителей собраться на масштабном празднике. Среди них было много путешественников, которые преодолели сотни и тысячи километров. Больше всего туристов приехало из столицы страны и соседних регионов. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Помимо многочисленных посетителей из Москвы, Башкортостана и Ульяновской области, среди соотечественников можно было встретить гостей, приехавших издалека. На трибунах отметились абоненты с SIM‑картами из Ханты-Мансийского автономного округа, Сахалинской области, Приморского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Проникнуться национальным колоритом и атмосферой Сабантуя прибыли туристы не только из российских регионов, но и разных стран мира. В их числе спортсмены, участвовавшие в Играх БРИКС. В этом году одновременно с Сабантуем в поселке Мирном прошло закрытие международных соревнований.

Впечатлениями и фото участники активно делились в Сети. Во время празднования интернет‑трафик на территории площадок вырос в три раза по сравнению со средними показателями месяца. Яркий контент с подворий районов Татарстана и выступлений звезд татарской эстрады зрители отправляли в соцсети и мессенджеры. В VK прошло 14% всего дата-трафика, в Telegram — 12%.

Традиционно с ростом объемов передачи данных, «МегаФону» помогала справляться передвижная базовая станция. Она брала на себя дополнительный трафик абонентов: с ее помощью расширялась емкость сети и увеличивалась скорость мобильного соединения. Комплекс сотовой связи был организован на базе блок‑контейнера, который снабжен телескопической антенной мачтой, доставляющей устойчивый сигнал в радиусе до 10 км.

«Мобильная базовая станция — универсальное решение в случае, когда необходимо улучшить характеристики связи для пользователя на определенный период. Ее преимущества включают быстрое развертывание и настройку. Подготовку такого оборудования к работе проводят инженеры в течение нескольких часов. Это актуально во время проведения массовых мероприятий, когда нагрузка на стационарные телеком-объекты возрастает в десятки раз», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Правительственный дата-центр гигантской страны атакован и заблокирован

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024