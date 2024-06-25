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МТС Exolve расширил возможности API платформы

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, реализовал новые возможности для пользователей коммуникационной платформы.

Теперь настроить сроки хранения записей разговоров можно в зависимости от потребностей бизнеса – на период от месяца до года, а кроме того – скачать записи в аудио и текстовом форматах. Также стало доступным создание Static IP (статического IP-адреса) через интерфейс личного кабинета. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Функция записи и хранения разговоров важна для контроля качества клиентских коммуникаций, разрешения спорных ситуаций, анализа работы операторов контактных центров, сбора обратной связи, обучения сотрудников и других бизнес-процессов. Ранее МТС Exolve предоставляла возможность записать и сохранить разговор в течение одного месяца. Теперь же пользователи смогут выбрать более длительные сроки хранение – 3, 6 и 12 месяцев – и таким образом более гибко управлять архивами записей разговоров через Личный кабинет, чтобы улучшать качество обслуживания клиентов.

«Если раньше история звонков была рассчитана на хранение в течение 30 дней, то теперь пользователи платформы смогут выбирать более длительные сроки, вплоть до года, – сказал директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко. – Анализ записей разговоров помогает бизнесу не только выявлять слабые места в коммуникации с клиентами, но и находить и внедрять лучшие практики. Мы продолжаем и далее развивать свою API платформу, чтобы предоставлять бизнесу наиболее востребованные функции и сервисы».

Кроме того, в личном кабинете стало доступно создание Static IP. Static IP — статический-IP-адрес, выделенный SIP-провайдером, для совершения и приема звонков через Интернет.

IP-телефония обеспечивает высокое качество и безопасность связи, а с помощью статического IP можно маршрутизировать входящие вызовы на своем оборудовании. Такие звонки также можно автоматически записывать и расшифровывать в текст.

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