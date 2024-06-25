CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Росбанк и «Атомайз» интегрировали ЦФА в банковское приложение

Клиенты Росбанка смогут купить цифровые финансовые активы (ЦФА), не покидая привычного им банковского приложения. Для этого достаточно нажать несколько кнопок и дать согласие на передачу данных платформе «Атомайз». Об этом CNews сообщили представители Росбанка.

Это первая интеграция банка с финтех-оператором рынка ЦФА. Она значимо упрощает взаимодействие с цифровыми финансовыми активами для клиентов Росбанка. При регистрации на Атомайз инвесторам больше не нужно вводить данные и предоставлять скан-копии документов — платформа получает все необходимое в ходе автоматизированного обмена с Росбанком.

Решение так же безопасно, как и любые другие в банковском приложении. Для подтверждения действий с ЦФА используется облачное подписание через sms-код от Росбанка, а работа с ключами организована через удостоверяющий центр Росбанка.

Уже сегодня в приложении Росбанка можно купить долговые ЦФА лизинговой компании «Роделен» с ежемесячными выплатами по ставке 18,5% годовых. Выпуск доступен розничным инвесторам, включая неквалифицированных, минимальный объем приобретения — всего тысяча руб. Квалифицированные инвесторы также могут поучаствовать в выпуске «венчурных ЦФА» от «Восход Диджитал».

«Атомайз» и Росбанк будут расширять выбор ЦФА и имен эмитентов. В дальнейших планах партнеров — запуск вторичного рынка купли-продажи ЦФА.

«Росбанк — наш стратегический партнер, мы уже работаем по многим направлениям. API-интеграция увеличит эту синергию. У Росбанка качественная клиентская база в сегменте private (где высока доля квалифицированных инвесторов) и сильная экспертиза в структурировании инвестпродуктов. Работая вместе, мы сможем лучше понимать и предвосхищать рыночный спрос, чтобы выводить в приложение самые востребованные продукты: как существующие, так и новые — например, диверсифицированные корзины активов в форме ЦФА и другие интересные инструменты», — сказал генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов.

«На фоне высоких цифр инфляции мы видим в последние месяцы высочайший спрос со стороны наших клиентов-физических лиц на инвестиционные продукты, представленные в формате ЦФА. Помимо выгодных условий размещения свободных средств в таких инструментах, наши клиенты теперь имеют и сверхбыстрый доступ, буквально в пару нажатий на экран, к своим кошелькам на «Атомайз» непосредственно из приложения Росбанка», — сказала директор департамента инвестиционных решений и развития премиального сегмента Росбанка Ксения Мухорина.

Нативная интеграция Росбанка и «Атомайз» на базе API Atomyze иллюстрирует сценарий развития рынка ЦФА по партнёрской модели, когда ЦФА бесшовно встроены в интерфейсы финансовых приложений. Такое упрощение клиентского пути позволит расширить аудиторию рынка цифровых прав и повысить его ликвидность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Правительственный дата-центр гигантской страны атакован и заблокирован

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024