CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Удаленное хранение резервных копий в облаке M1Cloud

Сервис-провайдер M1Cloud обеспечивает удаленное хранение бэкапов (off-site backup) виртуальных машин крупного и среднего бизнеса. M1Cloud предоставляет сервисы резервного копирования виртуальных машин (backup VM), рабочих столов (backup workstation), физических серверов (backup server). Облака позволяют хранить неограниченное количество резервных копий, благодаря эластичности и масштабируемости вычислительных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Для ИТ-емкого бизнеса катастрофоустойчивый ИТ-ландшафт зачастую включает использование сервисов резервного копирования на площадках сервис-провайдеров. Backup as a Service от M1Cloud позволяет не только хранить копии бэкапов на отдельной площадке, но и защититься от случайного удаления резервных копий, благодаря опции отсроченного удаления на стороне сервис-провайдера.

«Сейчас мы наблюдаем резкое увеличение запросов заказчиков на удаленное хранение бэкапов. Для крупного и среднего бизнеса технические сбои и потеря данных могут иметь серьезные последствия для работы бизнеса, поэтому многие компании заранее учитывают подобные риски в своих ИТ-стратегиях, в том числе используют сервисы резервного копирования на площадках сервис-провайдеров, которые позволяют сократить приостановку операционных процессов. Хранение резервных копий данных на стороне сервис провайдеров позволяет не только бесшовно интегрировать облачный сегмент в ИТ-инфраструктуру бизнеса, но и использовать различные сценарии восстановления виртуальной инфраструктуры», - сказал Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud.

Удаленное хранение резервных копий в облаке M1Cloud позволяет повысить уровень сохранности критичных данных, восстановить информационные системы в самые сжатые сроки и обеспечить устойчивость бизнеса в ходе технических сбоев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Правительственный дата-центр гигантской страны атакован и заблокирован

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024