UMG Team запускает программатик-платформу для интернет-магазинов

Российский разработчик AdTech-решений Union Media Group Team запускает платформу Retail Media. Она позволит e-commerce-площадкам монетизировать свой трафик через размещение баннеров и видеорекламы. Например, e-commerce-площадка с ежемесячным трафиком в 1 млн. уникальных пользователей сможет генерировать выручку порядка 1-3 млн. руб. Владельцы площадок смогут настраивать и запускать кампании через личный кабинет в DSP (Demand-side Platform), контролировать и адаптировать более 50 таргетинговых опций. Встроенные в платформу алгоритмы машинного обучения оптимизируют аукцион, подбирают персонализированные и релевантные для аудитории сайта размещения. Подключиться к Retail Media и начать использовать платформу можно бесплатно. Об этом CNews сообщили представители UMG Team.

UMG Retail Media — это технологическая платформа для дополнительного дохода e-commerce-площадок, которая позволяет размещать таргетированную рекламу сторонних брендов в веб- и мобильной версиях магазина. Доступные форматы рекламы включают видео (InStream, OutStream), аудио и баннеры. Детальные настройки рекламной кампании и алгоритмы машинного обучения позволяют встраивать рекламу в пользовательский опыт покупателей маркетплейса и делать ее интересной. Например, e-commerce-площадка с товарами для детей с помощью платформы может разместить рекламу семейной ипотеки банков или специальных тарифных планов телеком-операторов в виде интерактивных игр.

Владилен Ситников, руководитель направления UMG Retail Media: «Одним из заметных трендов в интернет-маркетинге в последние годы стало снижение трафика поисковиков в пользу маркетплейсов — сегодня в любимых магазинах люди не только покупают, но общаются и получают информацию. Естественным следствием тренда стал интерес рекламодателей к поверхностям e-comm и позитивный на это отклик от наиболее крупных маркетплейсов — Wildberries и Ozon. Последние все активнее инвестируют в разработку внутренних рекламных кабинетов и технических возможностей для разноформатных размещений. Мы надеемся, что благодаря технологиям UMG, протестировать новые маркетинговые возможности, получить дополнительный источник дохода и в перспективе стать саморазвивающейся экосистемой сможет каждая e-commerce-площадка».

Все взаимодействие с платформой и запуск рекламных кампаний осуществляется в личном кабинете в DSP (Demand-side Platform). Платформа позволяет настраивать и менять в реальном времени более пятидесяти таргетов, включая финансовые стратегии (например, CPM или CPC), частоту и периодику показов, операционные системы, типы устройств, пол, возраст, географию и доходы аудитории и многие другие. Пользователи также получают развернутую аналитику с оценкой эффективности кампании: показами, кликами, CPM, CPC, CTR, View Rate. Команда заботы UMG обучает представителей e-commerce-площадок использованию платформы, дает рекомендации и консультации по предпродажной подготовке рекламного инвентаря.

Для планирования кампании подключенным к Retail Media площадкам доступен калькулятор потенциальной выручки. Инструмент дает возможность просчитать ежемесячный доход с учетом уникальных характеристик площадки и объемами рекламы. Так, e-commerce-площадка с ежемесячным трафиком в один млн уникальных пользователей сможет генерировать выручку порядка 1-3 млн руб.

Пользователям доступно два формата сотрудничества с платформой UMG Retail Media: подключение к сети и приобретение доступа к SaaS (Software as a service). Формат подключения к сети бесплатный, он позволит делать размещения рекламодателей из сетки партнеров UMG с полным контролем кампаний и инвентаря на стороне e-commerce-площадки. Формат SaaS — платный, стоимость варьируется в зависимости от объема коммерческих размещений и нагрузки, он позволяет делегировать настройку и запуск кампаний специалистам UMG. В обоих форматах выручка с кампаний поступает на счет площадки ежемесячно. Комиссия платформы составляет 30%.