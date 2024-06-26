CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«АНТ-ЦС» создала защищенный корпоративный мессенджер

Компания «АНТ-ЦС» разработала защищенный мессенджер для корпоративного использования. Мессенджер позволяет обмениваться текстовыми и аудио-сообщениями, файлами, а также осуществлять аудиозвонки. Мессенджер может работать как через мобильное приложение, так и через веб-интерфейс. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Мессенджер создан под запрос заказчика «АНТ-ЦС» и работает в корпоративном контуре. Масштабирование мессенджера не предполагается, так как он нацелен на защищенный обмен данными сотрудниками компании.

«Ни для кого не секрет, что, несмотря на наличие ERP-систем, одним из ключевых способов постановки задач руководителями являются личные сообщения и корпоративные чаты. Управление бизнесом происходит через мессенджеры, в них обсуждаются ключевые задачи и стратегические вопросы. При этом ни один публичный мессенджер не может гарантировать конфиденциальность данных. В связи с этим мы создали для наших заказчиков специальный корпоративный мессенджер», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Александр Мамаев.

Защищенность мессенджера обеспечивается за счет установки серверной части мессенджера в границах контролируемой зоны заказчика. Мессенджер обладает сквозными шифрованными каналами связи передачи данных. Хранение сообщений, файлов и других вложений на сервере происходит в зашифрованном виде, что позволяет минимизировать риски, связанные с получением злоумышленниками несанкционированного доступа к мессенджеру через эксплуатацию уязвимостей программного кода, включая физическое изъятие оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Крупный интернет-провайдер втихую подсаживал вирусы на ПК абонентов, чтобы они не качали торренты. Пострадали сотни тысяч человек

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

«МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Сразу после увольнения из «дочки» Microsoft ее сотрудник взломал систему здравоохранения США

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024