«Авито Авто»: спрос на мопеды с пробегом в преддверии лета вырос в 3 раза

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на мопеды и скутеры в России в период с марта по май 2024 г. Оказалось, что спрос растет и на транспортные средства с пробегом, и на новые, причем как год к году, так и за сезон. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Количество объявлений о продаже мопедов и скутеров с пробегом весной 2024 г. оказалось на 158,9% больше, чем зимой этого года. Год к году динамика также позитивная: предложение выросло на 19,5%. Средняя цена транспортных средств в этом сегменте составила 67,9 тыс. руб.

Наибольшая доля объявлений с марта по май 2024 г. пришлась на марку Honda: она получила 16,1%. На втором месте – бренд Alpha с 13,1%, на третьем – Yamaha с 6,8%. Четвертую строку занимает марка Suzuki, получившая 5,2%, пятую – Racer (5%).

Спрос на мопеды и скутеры с пробегом за сезон вырос в 3,2 раза, а по отношению к весне 2023 г. – на 10,9%. Лидером по приросту стала марка Racer: спрос на нее увеличился в 4,4 раза.

По доле в спросе лидирует марка Alpha: она получила 16,5% от всего интереса. На втором месте – Honda: ее доля – 16,1%. Третью строчку рейтинга занимает Yamaha с долей 6,3%, а четвертую – Racer с 5,8%. Замыкает топ-5 марок ABM, получившая 4,8% от спроса.

Среди моделей лидером по спросу является Honda Dio AF-27: его доля – 3,5%. Этот японский скутер представляет второе поколение линейки Dio и характеризуется компактностью, маневренностью и высоким потенциалом для тюнинга. Средняя цена1 такого ТС – 39 тыс. руб. На втором месте – еще одна модель данного производителя: Dio AF-34 получила 2,7% от спроса при цене 45 тыс. руб. Это представитель третьего поколения скутера, среди отличий которого – двигатель с горизонтальным расположением цилиндра, ровный пол и модный в 90-е годы прошлого века «биодизайн» без острых углов, но с доминирующими плавными линиями.

Также в топ-5 вошли сразу три модели китайской марки Alpha: RX 50 (110), CLASSIC 50 (110) и Спорт (110). Это небольшие легкие мопеды, внешне похожие на мотоциклы и пригодные для начинающих.

В сегменте новых мопедов и скутеров предложение за сезон выросло на 44,1%. При этом средняя цена такого ТС составила 113,5 тыс. руб.

Лидером по количеству объявлений среди марок стала Vento, ТС которой производятся в Китае и США: ее доля – 12,5%. Немного уступила ей российская Motoland, получившая 12,2% в предложении. На третьем месте – итальянская марка Regulmoto с 6,9%, на четвертом – китайская Zontes с 6,8%. Замыкает топ-5 российский бренд Racer с 5,4%.

Спрос на новые мопеды и скутеры за сезон вырос на 247,2%. Первое место по доле в спросе поделили между собой марки Vento и Alpha, каждая из которых получила по 14,9%. За ними следует Motoland с долей 7,9%. Еще два бренда MM и Regulmoto получили по 4,8% от общего спроса на новые скутеры и мопеды.

Максимальный интерес пользователей платформы «Авито Авто» весной 2024 г. получил городской скутер Vento Inferno: его доля 2,7% от спроса, а средняя цена – 129,950 тыс. руб. Далее следуют сразу три модели Alpha: Cross (2,6%), Tourist (2,3%) и RX 50 (110) (2,2%). На пятой строке – скутер Vento Smart III с долей 2,2% при цене 148,5 тыс. руб.

«Мопеды в последние годы пользуются все большим спросом у россиян. Это обусловлено широким ассортиментом доступных на рынке мопедов, их меньшей в сравнении с мотоциклами ценой, стоимостью владения при простоте управления, а также широкими возможностями для мобильности как в мегаполисе, так и за городом. Дополнительным фактором кратного увеличения интереса к мопедам и скутерам в последние три месяца является сезонность: погодные условия располагают к использованию мопедов и скутеров, а кроме того, можно обойтись парковками на открытом воздухе», – сказал Илья Зарембо, руководитель категории «Мототехника» на «Авито Авто».