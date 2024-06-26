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beeline cloud обеспечил безопасность данных компании «Газелькин» после хакерской атаки

beeline cloud успешно реализовал проект по миграции инфраструктуры компании «Газелькин» в защищенное облачное пространство после серьезной хакерской атаки, произошедшей в 2023 году. Этот переход позволил грузоперевозчику значительно повысить уровень доступности, надежности и безопасности своих бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители beeline.

Хакерский инцидент стал катализатором для оперативного принятия решения о переходе на облачную инфраструктуру. Проект включал миграцию данных и сервисов «Газелькин» на платформу beeline cloud, где были развернуты внутренняя АТС, CRM-система и другие бизнес-критичные приложения. Гибридный подход к размещению инфраструктуры позволил компании сохранить часть данных on-premise, обеспечивая тем самым дополнительную защиту и контроль.

Надежное хранение данных, обеспеченное облачным хранилищем beeline cloud, а также использование сервиса многофакторной аутентификации Cloud MFA, значительно усилили безопасность доступа к инфраструктуре «Газелькин». Система Cloud Backup обеспечила регулярное резервное копирование данных, что помогло избежать потерь информации в случае новых кибератак.

«Наша команда смогла оперативно отреагировать на возникшую ситуацию клиента, собрав специалистов и предоставив комплексные решения по миграции и защите данных «Газелькин». Облачное решение обеспечивает не только высокую доступность и безопасность, но и гибкость в управлении ключевыми бизнес-процессами», — сказал коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.

«До хакерской атаки на нашу инфраструктуру мы использовали локальное размещение серверов и ИТ-систем. Инцидент стал поводом перейти на облачную площадку, способную противостоять любому типу угроз. Мы понимаем, что провайдер использует передовые ИБ-решения, а значит, может лучше защитить инфраструктуру, чем мы сами. Сегодня все наши критичные сервисы размещаются в облаке beeline cloud и мы уверены в их доступности», — сказали в компании «Газелькин».

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