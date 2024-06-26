CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Бизнес получит доступ к единому сервису авторизации VK ID и сможет повысить конверсии в заказы

VK запустила единый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков сайтов и мобильных приложений. Подключая VK ID в новом кабинете на сайте единого сервиса, онлайн-платформы могут предложить пользователям три варианта быстрой регистрации и входа: через «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru. Об этом CNews сообщили представители VK.

Единый сервис VK ID позволяет бизнесу объединить разные способы авторизации в одном продукте, вырастить конверсии, оптимизировать затраты, повысить безопасность пользователей и бизнеса.

Сниженный порог регистрации и других целевых действий на сайте

VK ID помогает упростить процессы авторизации и регистрации для потенциального клиента, что способствует повышению продаж благодаря меньшему числу шагов для покупки. Более 14 млн пользователей VK ID привязали банковские карты через сервис VK Pay. Это помогает увеличить конверсию в оформление заказа благодаря быстрому процессу оплаты.

Уменьшенные затраты на систему авторизации

При подключении VK ID сервис снижает расходы на разработку собственного решения, доставку SMS при авторизации, а также на систему поддержки и восстановления доступа. Разработчики смогут тратить в три раза меньше ресурса на подключение продукта, так как авторизацию через «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru можно подключить в одном кабинете VK ID. Там же можно настроить очередность способов авторизации для пользователя, выбрать дневную или ночную тему, кастомизировать внешний вид кнопок. Например, высоту, ширину, скругление и другие параметры.

Безопасность для пользователей и бизнеса

В основе VK ID — передовые технологии по защите данных и информационной безопасности, в том числе протокол авторизации OAuth 2.1. В личном кабинете VK ID пользователь может подключить двухфакторную аутентификацию, использовать OnePass (вход по лицу или отпечатку пальца), просматривать историю активных сессий и получать индивидуальные рекомендации по защите учетной записи. Для владельцев сайтов VK ID снижает риски от регистрации ботов благодаря инструментам по их детекции и механизмам антибрутфорса.

Иван Смирнов, директор департамента экосистемных сервисов VK: «Многие из наших компаний-партнеров выбирают подключение нескольких продуктов авторизации от VK. Упрощая интеграцию наших сервисов для онлайн-входа, мы реализовали возможность установить их на сайт или в приложение одновременно при подключении VK ID. Это позволит бизнесу и разработчикам сократить затраты на интеграцию сервисов авторизации, делая подключение более быстрым и универсальным. Компании смогут экономить время и ресурсы на разработку, а их клиенты получат больше удобных вариантов онлайн-входа».

Подключить настройки VK ID и управлять ими можно в новом кабинете на сайте единого сервиса авторизации. Там же доступны обновленные требования к дизайну кнопок VK ID.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Крупный интернет-провайдер втихую подсаживал вирусы на ПК абонентов, чтобы они не качали торренты. Пострадали сотни тысяч человек

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

«МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Сразу после увольнения из «дочки» Microsoft ее сотрудник взломал систему здравоохранения США

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024