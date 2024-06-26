Больше половины россиян включают субтитры при просмотре видео на смартфоне

Аналитики «Яндекс Рекламы» выяснили, почему россияне все чаще отключают звук при просмотре видео в интернете, с каких устройств смотрят ролики и как относятся к субтитрам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Жители России потребляют все больше видеоконтента. Согласно данным опроса, 70% пользователей смотрят ролики в интернете каждый день, 89% — раз в неделю. При этом почти половина их них — 41% — смотрят ролики без звука.

Самый популярный гаджет для просмотра видеоконтента — смартфон: этот девайс выбирают 84% респондентов. Чуть меньше пользователей — 51% — используют ноутбук или ПК, а также телевизоры с функцией смарт-ТВ (30%) или планшеты (19%).

Чаще всего россияне смотрят в интернете развлекательные видео, в первую очередь фильмы и сериалы — их за последний месяц включали 76% опрошенных. На втором месте — короткие ролики до одной минуты (например, YouTube shorts и TikTok). Подобным видео уделяет внимание ⅔ пользователей. 55% респондентов смотрят новости, чуть меньше — видеоконтент от блогеров (49%) и ТВ-передачи (39%).

При этом большинство пользователей видит и рекламу, которая появляется в роликах: 73% респондентов не используют блокировщики, а каждый третий опрошенный обращает внимание на такие видео и смотрит их.

Поэтому использование надписей в рекламных роликах позволяет увеличить охват и более качественно взаимодействовать с целевой аудиторией. Так, добавить субтитры в видеорекламу теперь можно на этапе создания медийной кампании в Директе. Ранее их нужно было создавать самостоятельно, а сейчас надписи легко сгенерировать при помощи умных технологий. Субтитры подойдут для роликов любого формата и будут размещаться так, чтобы их не перекрывали кнопки и другие элементы видео.

Просмотр видеоконтента без звука становится настоящим трендом. В апреле 2024 г. так делали 41% респондентов в возрасте от 18 до 44 лет. Каждый пятый из них ежедневно выключал звук при просмотре видео, почти каждый второй — как минимум несколько раз в неделю. Среди основных причин — нежелание беспокоить окружающих, нахождение в шумном месте, пролистывание ленты в социальных сетях, просмотр коротких видео (не столько ради звука, сколько ради визуального контента) и фоновое воспроизведение, когда при включенном видео респонденты занимаются делами или параллельно изучают другой контент.

Почти половина из тех, кто выключает звук при просмотре, — 45% — ставит видео на «тихий режим», когда находится в общественном месте, например, транспорте или магазине, и не хочет мешать другим людям, 36% — пока идет рекламный ролик, 31% — потому что находятся в шумном месте. 21% респондентов делает это по привычке.

Большинство опрошенных пользуются субтитрами при просмотре роликов: 56% регулярно «читают» видео, причем две трети из них делает это несколько раз в неделю. Среди тех, кто использует субтитры, 77% пользователей включают их, когда смотрят короткие видео, 41% — при просмотре рекламы. Молодые люди чаще других используют субтитры: этой функцией пользуются 68% респондентов от 18 до 24 лет и 64% — от 25 до 34 лет. Каждый пятый включает надписи самостоятельно.

Большинство — 79% — считают, что наличие этой функции делает просмотр контента удобнее. Так, например, 19% респондентов смотрят ролики с субтитрами на русском языке, чтобы лучше понять сюжет. Если пользователь заинтересовался контентом, то с большой вероятностью он включит звук — так считают 93% опрошенных, использующих субтитры.