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МТС: пермяки стали чаще путешествовать в Калининградскую область

ПАО «МТС» проанализировала данные туристического потока в Калининградскую область. По сравнению с 2023 г. число поездок из Пермского края в балтийский регион увеличилось на 28%. Для туристов в Калининграде МТС запустила бесплатный гастрогид об особенностях и преимуществах локальной балтийской кухни. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В путеводителе собраны более 50 ресторанов и кафе Калининграда разной ценовой категории. Здесь можно найти тематические подборки заведений, которые помогут выбрать место под индивидуальный запрос: рестораны с традиционными кенигсбергскими блюдами, места с лучшими завтраками, заведения с морепродуктами и бюджетные кафе. Гастроточки отобраны в путеводитель на основе отзывов гостей и мнений локальных экспертов. С помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта сервис отбирает в открытых источниках заведения со средней оценкой не ниже 4 баллов по пятибалльной шкале. Далее рестораны с высокими оценками верифицируют местные гастроэксперты.

Из гастрономического путеводителя туристы узнают, где стоит попробовать кенигсбергские клопсы, виштынецких сига и ряпушку, настоящую балтийскую уху и строганину из пеламиды. Кроме того, цифровой помощник подскажет, где узнать все о марципане и продегустировать ремесленные сыры. В онлайн-гиде можно также найти советы и рекомендации экспертов балтийской кухни, представителей ресторанной отрасли, фудблогеров и гастроэнтузиастов, которые принимали участие в его создании.

«Калининградская область становится все более популярным направлением для путешествий у пермяков. Это связано с высоким спросом на внутренний туризм, который помогают развивать наши цифровые сервисы. В МТС Travel вы можете спланировать путешествия наиболее комфортным образом – от бронирования отелей и заказа билетов до бесплатных путеводителей по стране и региональным кухням. Уверена, наши цифровые гиды станут вам хорошими помощниками в любой поездке», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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