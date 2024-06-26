Санкт-Петербург — самый популярный город в стране у бизнес-туристов

МТС, платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, и сервис RealtyCalendar провели исследование аренды апартаментов и квартир в России. Санкт-Петербург — лидер по количеству бронирований среди туристов и деловых путешественников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. По данным исследования, 10% от всех бронирований приходится именно на Санкт-Петербург и Ленобласть. Кроме Северной столицы в топ городов, где наиболее востребованы туристические апартаменты, вошли Москва (19% от всех бронирований по России), Казань (4%), Краснодар (4%), Новосибирск (35) и Екатеринбург (3%).

Эксперты отмечают, что средний чек за проживание в объектах посуточной аренды по стране вырос на 17% – до 2500 руб. за ночь. Несмотря на повышение цен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья. Средний чек за одну ночь в Санкт-Петербурге составил 3600 руб.

Традиционно большой интерес к городу на Неве проявляют и деловые путешественники. Так, Санкт-Петербург опередил все российские регионы по количеству бронирований апартаментов для командировок – с долей 10% от всех заказов. Далее следует Москва (9%), Екатеринбург и Новый Уренгой с долей 4%, замыкает пятерку Новосибирск (3%).

Авторы исследования добавляют, что спрос у бизнес-туристов на апартаменты заметно вырос по стране – на 78%, в то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3400 руб. (+13% за год).

Топ-10 городов по количеству бронирований апартаментов (данные за 12 месяцев по июнь 2024 г.): Москва – 19% (доля от всех заказов) 4000 руб. (Средний чек за ночь); Санкт-Петербург – 10%, 3600 руб.; Казань – 4%, 3900 руб.; Краснодар – 4%, 2800 руб.; Новосибирск – 3%, 2800 руб.; Екатеринбург – 3%, 3200 руб.; Сочи – 2%, 4900 руб.; Нижний Новгород – 2%, 4000 руб.; Тюмень – 2%, 2600 руб.

Топ-10 городов по количеству бронирований апартаментов для командировок (данные за 12 месяцев по июнь 2024 г.): Санкт-Петербург – 10% (доля от всех заказов), 4000 руб. (средний чек за ночь); Москва – 9%, 4500 руб.; Екатеринбург – 4%, 3800 руб.; Новый Уренгой – 4%, 4200 руб.; Новосибирск – 3%, 2900 руб.; Тюмень – 3%, 3100 руб.; Казань – 2%, 4300 руб.; Пермь – 2%, 3100 руб.; Краснодар – 2%, 3200 руб.; Нижний Новгород – 2%, 4600 руб.