4G от «МегаФона» впервые пришел в деревни на востоке Вологодчины

Инженеры оператора завершили установку базовых станций в деревне Фатьяново Тарногского района и деревне Урусовская Верховажского района. Около тысячи жителей отдаленных деревень получили доступ к надежной голосовой связи и скоростному мобильному интернету в сети четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В регионе продолжаются работы по ликвидации «белых пятен» в покрытии сети. Совместно с Департаментом цифрового развития Вологодской области был определен список населенных пунктов, которые требуется обеспечить качественной мобильной связью четвёртого поколения.

Деревня Урусовская расположена недалеко от внутриобластной трассы Верховажье-Наумовское, здесь проживает около 400 человек. Теперь они могут без ограничений выходить в сеть со своих устройств и пользоваться государственными и финансовыми цифровыми сервисами, подключаться к онлайн‑обучению, совершать покупки, читать новости и общаться по видеосвязи с родными и близкими.

Мобильный интернет в деревне Фатьяново на средней скорости до 30 Мбит⁄с позволяет местным жителям активно наращивать мобильный трафик. В месяц они прокачивают через свои устройства около 1 ТБ данных и разговаривают по телефону почти 11 тыс. мин. Абонентам оператора доступны современные звонки через интернет VoLTE, которые обеспечивают мгновенное соединение и чистый звук, при этом технология позволяет одновременно общаться по телефону и серфить в интернете без потери качества сигнала.

«Согласно нашим замерам, скорость мобильного интернета в этих деревнях доходит до 25 Мбит/с — это больше, чем медианная скорость скачивания по региону. При таких скоростях в новом учебном году школьники могут пользоваться теми же образовательными сервисами, что и городские ученики, а их родители решать бытовые и рабочие вопросы дистанционно», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

В этом году по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» при поддержке правительства Вологодской области планируется строительство 25 точек доступа. Всего в Вологодской области (с 2021 г. по текущий период 2024 г.) введена в эксплуатацию 41 точка доступа, более восьми тыс. жителей региона получили доступ к современным услугам связи.