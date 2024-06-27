«МегаФон» разогнал интернет в крупнейшей в мире кардиохирургической клинике

Инженеры «МегаФона» модернизировали мобильную сеть в зоне Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева на западе Москвы. Теперь врачам и тысячам пациентов доступны более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Центр сердечно-сосудистой хирургии — крупнейший кардиологический центр в мире. Здесь проводятся уникальные операции, в число которых входит протезирование аортального клапана и клапана легочной артерии. Ежегодно специалисты Центра проводят более 12 тыс. операций на сердце у детей и новорожденных, а также исследуют новые способы лечения сердечно-сосудистых патологий.

Технические специалисты «МегаФона» дополнили уже работающее телеком-оборудование новой базовой станцией, поддерживающей диапазоны LTE (1800 МГц и 2600 МГц), 2G (900 МГц и 1800 МГц) и 3G (2100 МГц). Использование таких комбинаций стандартов и частот позволяет увеличить емкость сети, гибко оптимизировать распределение абонентов между станциями, обеспечить проникновение сигнала в строения с большим числом кабинетов, палат и лабораторий без потери качества соединения.

Более стабильный сигнал поможет специалистам клиники оставаться на связи с коллегами даже в периоды высокой нагрузки на сеть, а госпитализированные пациенты смогут отвлекаться от проходящего лечения на просмотр любимых фильмов и сериалов в высоком качестве, общение в мессенджерах и прохождение онлайн-игр на смартфоне.

«Ежегодно врачи Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева помогают сохранить здоровье более 20 тыс. пациентов со всей страны. Здесь проводятся сложнейшие операции, некоторые из них требуют длительного восстановления в стенах клиники. Для родственников нет ничего важнее, чем увидеть улыбку своего выздоравливающего члена семьи, услышать его голос и смех, озвучить нужные в моменте слова поддержки — мы используем самые передовые технологии, чтобы связь между людьми в эти периоды была надежной и устойчивой», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.