МТС прокачала сеть LTE на федеральной трассе Р-298 в Курской области

ПАО «МТС» сообщает об усилении сети LTE на трех участках федеральной трассы Р-298 в Курской области. Новое качество связи теперь доступно тысячам автомобилистам и жителям трех населенных пунктов, которые ежедневно пользуются здесь голосовой связью и мобильным интернетом. В результате проведенных работ скорость LTE выросла до 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты провели работы по расширению сети в районе поселка К. Либкнехта Курчатовского района, села Никольское Солнцевского района и деревни Ефросимовка Советского района. Населенные пункты расположены вдоль трассы Р-298, которая соединяет Курскую и Воронежскую области. В пути водителям и пассажирам важно оставаться на связи, пользоваться онлайн-картами, платежными сервисами при покупке топлива, посещая придорожные кафе и магазины.

«Автотрасса Р-298 находится в зоне особого внимания из-за быстро растущего пассажирского и грузопотоков. Вместе с этим возрастает роль телеком-инфраструктуры, от ее стабильной работы зависит точность навигатора, комфорт и безопасность для путешествующих на дальние расстояния. Улучшенные скорости позволят водителям следить за маршрутом и пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами. Местные жители также оценят новое качество сети», – сказал директор МТС в Курской области Семен Розенберг.