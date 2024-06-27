«Почта Mail.ru» запускает бета-версию сервиса для организации покупок

Нейросети помогут выделить информацию о доставках, найти скидки и уведомить о предстоящих оплатах подписки. Сервис позволяет систематизировать и выделять информацию о покупках, запланированных доставках, а также актуальных скидках. Нейросеть анализирует все входящие письма пользователя, выделяя наиболее важную информацию о покупках, заказах, доставках и скидках. Об этом CNews сообщили представители VK.

Пользователи могут получать самые выгодные предложения и отслеживать их в одном месте. Для этого достаточно выбрать в навигационном меню приложения «Почты Mail.ru» раздел «Покупки». В нем отобразятся актуальные заказы, чеки о покупках, информация о приобретенных билетах, ближайшие списания средств за подписки, доступные промокоды и другие предложения. В сервисе также доступна функциональность мониторинга заказов, готовых к получению.

«Сейчас в «Почте» уже реализовано несколько сценариев для управления потоком писем: сортировка, определение важности входящих, а также уведомления и напоминания в «Календаре» и др. Получая миллионы сообщений в день от интернет-магазинов и популярных маркетплейсов, мы оценили важность выделения самого главного в одном окне. Уверены, что новый сервис обеспечит легкость и гибкость в работе с покупками», — сказал Андрей Сумин, директор бизнес-юнита Mail.ru.

Умный алгоритм поможет выделить все самое важное на основе входящих. ИИ автоматически сортирует и показывает скидки, предлагая дополнительную выгоду. Нейросеть выделяет предложения, основываясь на личных предпочтениях и интересах пользователей.