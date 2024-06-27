«Ростелеком» запустил в опытно-коммерческую эксплуатацию мультибанковский сервис предоставления банковских гарантий

«Ростелеком» совместно с компанией «Фазум» начал опытно-коммерческую эксплуатацию мультибанковского сервиса предоставления банковских гарантий. Новый сервис позволит участникам закупочных процедур получать все предложения от банков-партнеров «Ростелекома» в личном кабинете на портале. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Основная концепция нового решения «Ростелекома» — это минимальное участие клиента в оформлении банковских гарантий. Теперь, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение, нет необходимости обращаться в разные банки, предоставлять множество бумажных документов и искать подходящие условия. Благодаря автоматизированному сбору максимально доступной информации о будущем принципале весь процесс происходит онлайн и занимает не более часа. При этом поставщикам «Ростелекома» гарантии будут предоставлены на специальных привлекательных условиях.

Сергей Анохин, первый вице-президент «Ростелекома»: «“Ростелеком” продолжает активно реализовывать стратегию по расширению присутствия на рынке облачных цифровых решений. Так, мы последовательно расширяем функционал финансовых сервисов для участников закупочных процедур, для которых, помимо финансирования, требуются банковские гарантии. Мультибанковский сервис позволит в один клик получить банковские гарантии сразу в нескольких ведущих российских банках и выбрать оптимальное для себя решение».

Денис Рябченков, вице-президент — директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома»: «“Ростелеком” и “Фазум” активно расширяют линейку новых финтех-продуктов для участников закупочных процедур. Мы запустили в опытно-коммерческую эксплуатацию мультибанковский сервис предоставления банковских гарантий и уже установили предодобренные лимиты по банковским гарантиям на сумму более 22 млрд руб.».

Андрей Леушев, президент компании «Фазум»: «Еще на подготовительной стадии запуска сервиса мы наблюдаем повышенную заинтересованность в мультибанковском решении как со стороны наших действующих и потенциальных банков — партнеров, так и со стороны конечных потребителей, участников рынка госзакупок».