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В горном районе Дагестана улучшили мобильную связь

Скорость интернет-соединения стала выше у жителей сел Левашинского района. Инженеры «МегаФона» установили дополнительное оборудование с диапазоном LTE- 1800 с высокой проникающей способностью и емкостью сети. Теперь местные жители и туристы могут пользоваться передачей данных на скорости до 85 Мбит/с, что больше прошлогоднего показателя на 18%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На высоте около 1500 метров над уровнем моря, где расположены населенные пункты, жители района активно используют онлайн-сервисы. В рейтинге самых популярных — мессенджер Telegram, а также видеоплатформы TikTok и «VK Видео». За прошедшие пять месяцев объемы дата-трафика в сети «МегаФона» в районе выросли на 41% относительно аналогичного периода 2023 г.

«Высокое потребление всегда сказывается на времени загрузки файлов. Чтобы скорость “летала” в смартфонах, оператор установил новое телеком-оборудование в селе Орада-Чугли, а также модернизировал базовые станции в селах Какамахи, Цудахар и Верхние Убекимахи. Это позволяет обслуживать одновременно большое число абонентов, сохраняя привычный уровень сервиса», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Изменения в качестве связи уже заметили жители многоквартирных домов, сотрудники и посетители торговых центров, туристы на Левашинском плато. Сейчас обладатели зеленых SIM-карт в Левашинском районе могут скачивать до 25 фильмов и 60 приложений в час, а также без задержки сигнала общаться по аудио- и видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

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