В парках и микрорайонах: где еще в Воронеже появилось новое 4G-покрытие

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в пяти районах Воронежа. Масштабное строительство инфраструктурных объектов обеспечит горожанам уверенный сигнал в парках, скверах, домах и на прилегающей территории, а также в культурных учреждениях и на промышленных предприятиях. Воронежцы смогут пользоваться мобильным интернетом в смартфонах и планшетах на средней скорости 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции работают в нескольких частотных диапазонах, чтобы увеличить территорию 4G-покрытия и предоставить высокие скорости передачи данных.

Стабильная связь и быстрый мобильный интернет будут доступны горожанам и гостям столицы Черноземья на прогулках в Литературном и Ростовском парках, сквере Примирения и согласия.

Инженеры «МегаФона» развернули новое покрытие в Советском районе для жителей микрорайонов Тенистый, Первое Мая, а также около торгового центра «Космос» и улиц Домостроителей и Ворошилова.

В Центральном районе улучшенное качество связи станет доступно для посетителей Дворца творчества детей и молодежи, жителей квартала Березовая Роща и владельцев садовых участков в СНТ «Русское поле».

Работы проведены в микрорайонах Подгорное (Коминтерновский район), Бам и Никольское (Левобережный район). Улучшение мобильного сигнала заметят и сотрудники Воронежского шинного завода. В Ленинском районе 4G-покрытие обеспечено для жителей частных домов вблизи улиц Степана Панькова и Народных Ополченцев.

«Ежедневно через базовые станции в Воронеже проходит свыше 150 тыс. ГБ трафика, что сравнимо с 350 тыс. часов видеозвонков в мессенджерах. Благодаря проведенным работам сотни воронежцев смогут и дома, и на прогулке общаться и вести трансляции в соцсетях, делиться впечатлениями по видеосвязи или смотреть фильмы в онлайн-формате. Мобильные скорости, которые обеспечивает наше оборудование, позволяют комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами», – отметил директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

Кроме столицы Черноземья, программа развития сети затронула и Нововоронеж. Здесь новое 4G-покрытие развернуто для жителей 7 микрорайона и посетителей торгового центра City Plaza.