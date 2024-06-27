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Виртуальный ассистент «Телфин» экономит время при создании протоколов встреч

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» запустил «Виртуального ассистента», который позволяет обрабатывать телефонные разговоры с использованием искусственного интеллекта.

«Виртуальный ассистент» встроен в расширение «Телфин.Софтфон» для браузера Chrome. Он переводит звонки в текст и обрабатывает их в соответствии с запросами пользователей. Всем клиентам уже доступны базовые преднастроенные сценарии работы ассистента. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Он может подготовить краткое содержание звонка, отдельно выделив вопросы и предложения, которые обсуждались в ходе разговора, а также сформулировав решение, к которому стороны пришли в результате обсуждения. Также по итогам общения «Виртуальный ассистент» автоматически создает статус-письмо с протоколом встречи.

Помимо преднастроенной функциональности, пользователи могут самостоятельно расширять перечень доступных сценариев работы ассистента и задавать собственные «промты».

Решение работает на базе расширения для браузера, которое позволяет совершать и принимать звонки на компьютере. Ранее пользователям уже был доступен список совершенных и обработанных звонков, а также записи, которые при необходимости можно воспроизвести повторно.

Благодаря сервису «Виртуальный ассистент» в «Телфин.Софтфон» добавился функционал преобразования звонков в текст. Приложение анализирует полученную информацию с помощью GPT и уточняет результаты, опираясь на запросы пользователей.

«Мы создали универсальный инструмент, подходящий для разных бизнесов и широкого круга задач. Наше решение легко настраивается, клиент может самостоятельно написать запрос для языковой модели и применить его к нужным разговорам. Приложение поможет автоматизировать рутинные процессы, связанные с фиксацией договоренностей, а также существенно увеличить скорость обработки информации по итогам телефонных встреч», — сказал Александр Красников, технический директор «Телфин».

В настоящее время подобные решения с применением искусственного интеллекта только начинают появляться на рынке — «Телфин» предложил разработку в числе первых. В перспективе «Виртуальный ассистент» будет дорабатываться. Специалисты «Телфин» разрабатывают интеграции приложения с CRM, а также с ключевыми популярными мессенджерами.

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