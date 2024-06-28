GigaChat расширил возможности чат-платформы Jivo

Омниканальный бизнес-мессенджер Jivo получил два новых модуля, созданных на базе нейросетевой модели GigaChat от Сбербанка. Решения позволяют бизнесу автоматизировать до 85% общения с клиентами в текстовых каналах, что существенно снижает нагрузку на отделы поддержки и продаж. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Первый модуль, ИИ-бот, представляет собой цифрового сотрудника, способного самостоятельно общаться с клиентами на сайте, в мессенджерах, социальных сетях и других каналах. Бот обладает простым и понятным интерфейсом, что делает его настройку быстрой и удобной. Качество ответов ИИ-бота максимально приближено к уровню живых операторов.

Второй модуль, ИИ-ассистент, предлагает новый подход к управлению текстовыми коммуникациями. Этот инструмент с искусственным интеллектом способен в режиме автопилота генерировать ответы, которые менеджер должен лишь проверить и отправить клиенту. Более 60% ответов, обработанных ИИ-ассистентом, не требуют исправлений и могут быть направлены клиенту сразу. Благодаря интеграции с GigaChat API, ИИ-ассистент учитывает контекст диалога и загруженные ранее данные о компании, что позволяет сотрудникам эффективно вести несколько чатов одновременно без потери качества обслуживания.

Денис Филиппов, CEO SberDevices: «Интеграция нейросетевой модели GigaChat с платформой Jivo дает возможность создавать полноценных цифровых помощников, подключить которых можно буквально за 15-20 минут. А проработанный функционал будет актуален для любого бизнеса, где есть поддержка клиентов или отдел продаж. Использование GigaChat позволяет значительно повысить индекс удовлетворенности клиентов и получить максимально полную информацию от клиента при обработке запроса».

Олег Гумеров, CEO Jivo: «Прежде чем выпускать релиз новых функций, мы всегда тестируем их сами, в службе поддержки Jivo. ИИ-бот и ИИ-ассистент показали впечатляющие результаты: за то же время без потери качества коммуникаций мы автоматизировали процесс обработки запросов до 85%, на 32% ускорили время первого ответа, а уровень удовлетворенности клиентов вырос на 17%. Со всей ответственностью могу заявить, что внедрение искусственного интеллекта — самый быстрый, эффективный и доступный способ вывести клиентский сервис на новый, более качественный уровень».

С помощью ИИ-ассистента и ИИ-бота компании могут анализировать общение с клиентами и использовать эти данные для развития бизнеса. Система показывает краткое содержание каждого диалога, оценивает настроение чатов, выявляет проблемные диалоги, отслеживает часто повторяющиеся вопросы — такая информация позволяет глубже анализировать потребности и оптимизировать путь клиента.

ИИ-ассистент от Jivo и GigaChat доступен в тестовом режиме. Для подключения ИИ-бота необходимо оставить заявку.