«Лента» откроет 45 мини-дарксторов для обслуживания онлайн-заказов

«Лента», мультиформатная розничная сеть, приступила к масштабированию омниканальной модели гипермаркетов. Компания открывает мини-дарксторы для сборки онлайн-заказов, которые позволяют кратно увеличить скорость сборки. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Первый мини-даркстор в целевой конфигурации компания открыла в начале июня в гипермаркете города Балашиха Московской области. Выделенная зона сборки онлайн-заказов площадью 380 кв. метров для удобства клиентов и курьеров находится близко к выходу из гипермаркета. В ней оборудованы специальные зоны сборки и хранения товаров, что позволяет минимизировать пересечение покупателей и сборщиков в торговом зале.

В зоне сборки находятся около 1500 позиций — самых востребованных у клиентов онлайн-сервиса, все остальные товары — в торговом зале. Для полноценного функционирования мини-даркстора, учета остатков и товародвижения были произведены значительные доработки программного обеспечения торговой сети. В результате скорость сборки заказов в мини-дарксторе оказалась в три раза выше, чем в торговом зале гипермаркета. Таким образом, процесс комплектации заказов ускорился на 30%.

Помимо зоны хранения и столов для комплектации товаров мини-даркстор оборудован пунктом выдачи заказов на самовывоз с выделенной кассой, что удобно клиентам и позволяет снизить нагрузку на стойку информации.

Директор собственных онлайн-сервисов «Ленты» Софья Леина: «Постоянное повышение операционной эффективности позволяет нам не ограничивать рост онлайн-бизнеса, так как наша модель уже стала прибыльной и развитие операций дает возможность масштабироваться. Омниканальная трансформация – один из приоритетов стратегии роста «Ленты» до 2025 г. Важный шаг в трансформации – реконструкция магазинов, развитие торговой инфраструктуры. Кроме ускорения операций такие реконструкции нацелены и на улучшение клиентского опыта в части повышения качества и точности сборки и легкости получения заказов на самовывоз».

В ближайшее время компания откроет мини-дарксторы площадью 300-400 кв. метров в 45 гипермаркетах с высокой долей онлайн-заказов.