МТС обеспечила cвязью крупнейший молл в Сибири

ПАО «МТС» объявляет о завершении строительства сети в ТРЦ «Арена», крупнейшем молле в Сибирском федеральном округе. МТС первым из операторов реализовала полное indoor-покрытие на площади 170 тыс. кв. метров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Здание ТРЦ «Арена» имеет сложное архитектурное решение, включающее в себя большое количество межэтажных перегородок, стекла с высоким уровнем радиопоглощения, железобетонных элементов, которые выступают препятствием на пути прохождения радиосигнала и существенно ослабляют его. Теперь мобильный интернет на скорости до 130 Мбит/с доступен на всех четырех этажах ТРЦ, включая торговые залы, кинотеатр, фудкорт, а также административно-бытовые помещения.

«Барнаульцы избалованы качественным и разнообразным офлайн-шопингом. Наш город уже несколько лет подряд занимает первые строчки в рейтингах городов-лидеров по количеству торговых площадей на душу населения. Чтобы сделать шопинг еще удобнее, мы реализовали полное indoor-покрытие «Арены», чтобы наши абоненты могли беспрепятственно звонить с помощью мессенджеров на территории всех этажей здания, искать информацию и отзывы о понравившихся товарах в сети, расплачиваться за покупки с помощью смартфона или смарт-часов», – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее МТС реализовала проекты по indoor-покрытию в барнаульских ТРЦ «Пионер» и «Galaxy».