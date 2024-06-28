МТС запустила LTE в семи малых и отдаленных селах Брянской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей семи населенных пунктов Брянской области. Связь стандарта LTE получили более 2,5 тыс. брянцев, проживающих в малых и отдаленных селах с численностью населения от 150 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С запуском оборудования, работающего в диапазоне частот LTE-1800, сразу в семи селах появился «свой» мобильный интернет. МТС обеспечила доступ к скоростной сети в Староселье Брянского района, Беловодке и Нетяговке Мглинского района, Рабочем Севского района, Недвольске Суземского района, в Уручьем селе Выгоничского района и Красном Заводе Суражского района.

«Голосовая связь и мобильный интернет сегодня также важны, как электричество и вода. Брянцы вне зависимости от удаленности от областной столицы или райцентров также нуждаются в доступе к порталу госуслуг, приложениям вызова такси, маркетплейсам, платформам заказа доставки, покупки билетов онлайн и другим цифровым сервисам. В малых населенных пунктах проживает много возрастного населения, поэтому с запуском LTE я бы посоветовал родственникам помочь им проверить, включены ли соответствующие разрешения в настройках смартфонов», – сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

Работы были проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. До конца 2024 г. МТС планирует обеспечить стабильной сетью LTE еще около 40 малых и отдаленных сел в большинстве районов Брянской области.