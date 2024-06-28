CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

Музыка в Сети: «Ростелеком» организовал интернет и видеонаблюдение для трансляции с площадок «Ночи музыки» в Екатеринбурге

«Ростелеком» за несколько дней построил высокоскоростные каналы связи для главного музыкального мероприятия Урала − Ural Music Night, а также для видеонаблюдения за площадками фестиваля. Событие пройдет в ночь с 28 на 29 июня 2024 г. на нескольких сценах Екатеринбурга. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Урал» компании «Ростелеком»: «Мы не первый год выступаем техническим партнером фестиваля в Екатеринбурге, знаем специфику площадок и нюансы организации инфраструктуры. В этом году “Ростелеком” в рекордные сроки организовал доступ в Сеть с 11 площадок Ночи, чтобы как можно больше жителей Свердловской области смогли посмотреть концерты и мероприятия этого события в эфире телеканала “ОТВ”. Скорость подключения по основным и резервным каналам составляет до 1 Гбит/с. Этого достаточно для передачи качественного видеоизображения и звука. Желаю всем приятного просмотра и отличной Ночи».

Евгений Горенбург, директор фестиваля «Ночь музыки»: «В этом году “Ночь музыки” пройдет на нескольких десятках сценах города, безусловно, все их посетить довольно сложно, и для нас крайне важно обеспечить отличную телекоммуникационную организацию для этого события, в том числе предоставить бесперебойный и скоростной интернет для трансляции. Ждем всех в офлане и онлайне, ведь наш фестиваль как всегда соберет яркий пул артистов: на площадках Ural Music Night этого года выступят Therr Maitz, Хаски, Cream Soda, Максим Свобода и Кристина Кошелева».

«Ростелеком» также обеспечил видеонаблюдение за восемью сценами «Ночи музыки». Сотрудники компании будут мониторить работоспособность систем и в случае необходимости оперативно решать нештатные ситуации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

В России разворачивается новое производство отечественных роутеров с Wi-Fi

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Взламывающий ПК эксплойт для браузера Chrome выставлен на продажу за $1 миллион

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024