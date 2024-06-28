Yandex Qazaqstan представил двуязычную «Алису» в умных колонках — она говорит по-казахски и по-русски

Yandex Qazaqstan представил «Алису» в умных колонках, которая может общаться по-казахски. Она освоила второй язык, помимо русского, и теперь сама переключается с одного на другой во время беседы. Это первая в мире двуязычная Алиса в умных устройствах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Например, пользователь может сказать: таймерді он минутқа орнат. И «Алиса» ответит: жақсы, 10 минут, санақ басталды. А если затем спросить: «Алиса», куда сходить в Алматы вечером? — виртуальный ассистент по-русски подскажет интересные места.

Двуязычная «Алиса» доступна как в новых, так и в ранее купленных колонках «Яндекса». Эту функцию можно включить в станции «Миди», «Макс» с Zigbee, станции 2, «Минис часами» , «Мини», «Лайт» и «Макс». Для этого достаточно зайти в приложение «Дом с Алисой», выбрать колонку, затем — «Язык ассистента» в настройках, а потом — «Қазакша + Русский».

До сих пор «Алиса» владела казахским только в мобильных приложениях «Яндекс» и «Яндекс Браузер» — например, могла рассказать прогноз погоды, интересный факт или шутку. Раньше ассистент отвечал на том языке, который пользователь выбрал в настройках. Теперь в приложениях «Алиса» сама переключается между двумя языками — для этого достаточно один раз выбрать в настройках казахский. Виртуальный ассистент также научился понимать ещё больше команд на этом языке — как в колонках, так и в приложениях. К примеру, «Алиса» может поставить музыку, настроить таймер и будильник, управлять умным домом.

Каждый день через приложения «Яндекса» люди по-казахски задают «Алисе» до 200 тыс. вопросов. В Казахстане ежедневно пользователи около одного млн раз обращаются к ассистенту в колонках с просьбой поставить музыку, 800 тыс. раз — поболтать, 150 тыс. — рассказать про погоду. Yandex Qazaqstan добавил казахский в умные устройства, чтобы у людей было еще больше возможностей для общения с «Алисой» на этом языке.

Чтобы «Алиса» понимала и говорила по-казахски, компания обучила ее на большом объеме данных, в том числе на тысячах вручную переведенных диалогов и сотнях часов аудиозаписей. Yandex Qazaqstan также использовал около тысячи часов фрагментов речи, записанных носителями языка. Лингвисты поучаствовали в разработке сценариев общения для «Алисы», чтобы она могла поддержать живой диалог. Например, специалисты подобрали подходящие формулировки для разных ситуаций.