ДИТ Москвы: на портале mos.ru появилась возможность приобрести проездной на карту «Тройка»

На портале mos.ru теперь можно приобрести проездной билет для оплаты городского транспорта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Ранее на портале можно было только вносить определенную сумму на билет «Кошелек».

«Москва — мировой лидер по числу способов оплаты проезда. Пассажиры могут быстро и удобно купить билет на транспортную карту онлайн и активировать пополнение на любом из более чем 4 тыс. турникетов метро и МЦК. Больше не нужно искать желтые терминалы на станциях. Купленный билет запишется на карту автоматически в момент стандартной оплаты проезда на турникете. Мы делаем столичную билетную систему удобнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Теперь, выбрав услугу в каталоге на mos.ru «Пополнение карты "Тройка"», можно приобретать абонементы на разные периоды и виды транспорта, а также в любое время видеть, сколько средств осталось на счете карты.

«Город продолжает развивать цифровые сервисы, чтобы жители столицы могли экономить время и решать как можно больше задач онлайн в одном месте — на mos.ru. Сегодня на портале более 420 услуг и сервисов в электронном виде, а с помощью единого платежного сервиса можно оплатить около 9 тыс. услуг в самых различных категориях. Теперь на mos.ru доступны и все основные инструменты для оплаты поездок в городском транспорте. Это позволяет жителям использовать портал в режиме одного окна, чтобы получать услуги и вносить платежи, не переходя на другие ресурсы. А новый шаблон с балансом "Тройки" дает возможность всегда быть в курсе текущего остатка средств на счете карты для своевременного пополнения», — сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Чтобы купить проездной билет онлайн, необходимо в каталоге услуг mos.ru открыть раздел «Транспорт», перейти в подраздел «Общественный транспорт» и выбрать «Пополнение карты "Тройка"». Нажав кнопку «Пополнить» на открывшейся странице, перейти к выбору карты – здесь можно добавить новую «Тройку» или выбрать ту, что уже указана в личном кабинете. Далее система предложит определиться со способом пополнения: выбрать проездной билет или пополнить баланс карты. Если горожанин отметит «Выбрать проездной билет», появится выпадающий список с доступными видами проездного билета: «Единый» (на все виды городского транспорта) на одни и трое суток, а также на 30 и 90 дней или на 60 поездок; «ТАТ» на период 30, 90 и 365 дней; «Автобус» на 30 дней для поездок между зонами А и Б. После завершения выбора можно перейти к оплате.

Проверить и пополнить баланс карты можно в сервисе «Мои платежи» или воспользовавшись сервисом «Пополнение карты "Тройка"». Если данные карты уже указаны в личном кабинете пользователя портала, то сервис автоматически сформирует шаблон с актуальным балансом счета и рекомендуемой суммой для пополнения. Для внесения средств на карту достаточно выбрать «Пополнить баланс карты». Если в шаблоне требуется изменить сумму, то внести корректировку можно, нажав на его название. Система сохранит информацию и будет использовать в будущем для оплаты новые данные. Если сведения о карте отсутствуют в личном кабинете, то внести их можно, выбрав категорию «Транспорт» в разделе «Документы и данные» кабинета.

Следующее пополнение карты «Тройка» возможно только после активации предыдущего платежа. Активировать онлайн-пополнение «Тройки» можно прямо на турникете метро и МЦК. Купленный билет запишется автоматически в момент касания турникета картой. Пользователи телефонов Android с NFC могут записать пополнение с помощью своего телефона через приложение «Метро Москвы». Кроме того, онлайн-пополнение транспортной карты можно записать на валидаторах наземного транспорта, а также в автоматах и терминалах по продаже билетов метро. Больше информации о карте можно получить из специальной инструкции.